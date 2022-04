Québec investit dans l'agrandissement de l'école Le Prélude

Québec est sensible au problème d'espace dans les écoles de Rouyn-Noranda. Le gouvernement Legault investira des sommes dans l'agrandissement de l'école primaire Le Prélude.

Quatre classes seront ajoutées et un gymnase double sera aménagé. C'est un projet de plus de 10 M$.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était de passage à Rouyn-Noranda pour l'annonce.

« Il faut avoir le budget. On peut bien faire des discours et avoir de belles grandes ambitions, mais c'est coûteux de construire du beau, du grand et du moderne. Je vous dirais qu'on retape les pots cassés. Ça a été négligé pendant plusieurs années. Là, ça nous appartient de nous retrousser les manches et de donner du beau à nos jeunes. »

Dans un deuxième temps, le ministre Roberge s'est également rendu à La Sarre pour officialiser la reconstruction du Pavillon Victor-Cormier. En août dernier, Québec a annoncé injecter près de 20 M$ dans la reconstruction de l'édifice qui a été la proie des flammes en 2019.

« Je ne dirais pas que c'est un retard parce que c'était en fin 2019 et on est au début de 2022. Ce ne sont pas des années et des années qui se sont passées. Ce n'est pas du temps perdu. Il fallait faire les plans et devis. Aujourd'hui, on monte la maquette. Dans les prochains jours, ils vont commencer à creuser, je pense. Ce n'est pas un dossier qui a stagné. »

- Jean-François Roberge