Québec invité à étudier le regroupement du Témiscamingue

Au Témiscamingue, Duhamel-Ouest, Fabre, Ville-Marie et Lorrainville interpellent le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Les quatre municipalités adoptent à l'unanimité une résolution pour que le MAMH réalise une étude sur les possibilités d'un regroupement municipal.

Le mois dernier, les résultats d'une première étude portée par la Ville de Ville-Marie ont été publiés. Son réalisateur, le consultant Arnaud Warolin, remarque la présence d'une iniquité fiscale au Témiscamingue et que le modèle actuel doit être modifié, que ce soit par le regroupement de municipalités, des ententes municipales ou des régies.

« [Le but de] l'étude est vraiment pour voir quels seraient les impacts du regroupement, les avantages et les désavantages qu'il pourrait avoir. Suite à l'étude que Ville-Marie a faite avec Duhamel-Ouest, nous croyons qu'il faut en réaliser une autre plus large. »

- Jean-François Trahan, co-porte-parole du Comité pour le Regroupement Centre du Témiscamingue