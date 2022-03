Québec octroie 253 000$ à une entreprise valdorienne

Le gouvernement du Québec remet à Structures Première inc. une enveloppe monétaire de 253 000$.

Québec veut appuyer l'entreprise valdorienne dans la réalisation d'un projet d'automatisation de ses procédés de fabrication.

Ce projet qui représente un investissement de plus de 1 M$ pour l'entreprise consiste à optimiser et automatiser, par l'installation d'une scie et d'un système de positionnement des gabarits sur la table de montage, la production de fermes de toit.

« Au niveau du gabarit sur table de montage, les employés me disaient que c'est le jour et la nuit avec la manière de travailler. Pour eux, c'est un plus. Lorsqu'on a une situation de pénurie de main-d'oeuvre, ça devient de plus en plus difficile de trouver suffisamment de personnel pour accomplir toutes les tâches dans l'usine. Cette automatisation va permettre justement de peut-être sauver un emploi ou deux. C'est la machine qui va faire le travail. » - Pierre Dufour, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue

Structures Première inc. prévoit compléter son projet cet hiver.