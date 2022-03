Québec ouvrira un bureau gouvernemental en Abitibi-Ouest

Le gouvernement du Québec annonce ouvrir un bureau gouvernemental dans la MRC d'Abitibi-Ouest.

La volonté de Québec est de transférer d'ici 2028 pas moins de 5000 emplois de la fonction publique dans les régions.

La MRC d'Abitibi-Ouest jubile devant cette annonce. Les élus estiment qu'il en suivra des retombées économiques et sociales importantes au sein de la communauté, en plus d'offrir de meilleurs services publics à tous les Québécois et citoyens de l'Abitibi-Ouest.

Non seulement l'État pourra maintenant prendre le pouls du terrain en augmentant son expertise et ses connaissances des différents enjeux locaux, mais le bassin de main-d'oeuvre sera élargi par la création de ce bureau gouvernemental, estime la MRC.

Aucune date n'est toutefois avancée quant à l'ouverture prochaine de ce bureau.