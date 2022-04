Québec solidaire veut s'attaquer à la crise du logement

2022 est une année électorale et Québec solidaire le sait.

Une centaine de militants du parti se sont mobilisés contre la crise du logement à Val-d'Or. Ils ont tenté de démontrer aux citoyens qu'un prochain gouvernement solidaire appliquera des solutions pour contrer cette crise.

Les militants ont d'ailleurs érigé des affiches sur des terrains où ont été bâtis des condos afin d'indiquer qu'à ces endroits bien précis, des logements sociaux auraient pu être construits.

Un gouvernement solidaire, lors de son premier mandat, projette de construire pas moins de 50 000 logements sociaux au Québec. Il aimerait également mettre sur pied un moratoire sur les rénovictions en plus de privilégier les fiducies foncières et coopératives, des propriétés non marchandes.