Quelques options se présentent à Danila Klimovich

Le dossier de l'attaquant biélorusse Danila Klimovich, dont ses droits dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) appartiennent aux Huskies de Rouyn-Noranda, continue de faire couler beaucoup d'ancres.

Puisque le choix de 2e tour des Canucks au dernier repêchage vient tout juste de signer son contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs options sont sur la table quant à sa prochaine destination, l'an prochain.

My latest for @CanucksArmy: "Vancouver Canucks sign Danny Klimovich to entry-level contract"



The Canucks have made the first signing from the 2021 draft. I break down where he will play (QMJHL, KHL, AHL or NHL) and how his ELC can slide into 2022-23.https://t.co/7YQ6Bs1GLD