Reconfinement : une surprise pour le Cinéma Capitol de Val-d'Or

Le Cinéma Capitol et le Bar Bistro L'Entracte à Val-d'Or ne comprennent pas pourquoi ils se doivent de fermer pour un mois, mais ils se plieront tout de même aux exigences du gouvernement Legault.

Les commerces, dont les épiceries, devront fermer leurs portes à 19h30 à compter de samedi puisqu'un couvre-feu sera imposé de 20h à 5h jusqu'au 8 février.

Michel Veillette, propriétaire des deux entreprises, est surpris que ça s'applique en Abitibi-Témiscamingue, alors que la région était toujours en zone orange avant ce confinement ordonné par Québec.

« On dirait que le gouvernement a décidé de donner un exemple à toute la province pour dire que même si on est dans une zone orange, on se doit de tout fermer. On va fermer le cinéma et le restaurant vendredi soir et nous allons attendre que le gouvernement nous dise quand ouvrir. Lorsqu'ils disent une date, ça ne veut pas dire que c'est la bonne date. »

- Michel Veillette, propriétaire du Bar Bistro L'Entracte et du Cinéma Capitol de Val-d'Or