Reconnaître les efforts des étudiants en temps de pandémie

Les Journées de la persévérance scolaire battent leur plein cette semaine et, cette année, elles sont plus significatives que jamais.

Avec un calendrier scolaire bien particulier, c'est le moment de souligner la résilience et la capacité d'adaptation des étudiants et des enseignants.

L'Escouade du réconfort, constituée de membres du personnel du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, profite des prochains jours pour faire des appels téléphoniques de courtoisie et personnalisés aux étudiants.

Pendant que le ruban vert et blanc de la persévérance sera distribué et porté sur les différents campus, les éducatrices psychosociales travaillent sans cesse pour épauler les élèves dans ce contexte unique.

« S'il y a quelque chose que la situation actuelle nous a permis de réaliser, c'est important de se préoccuper de la santé mentale des étudiants, du personnel et de la population. Ce sont des problèmes ou des situations qui peuvent poser obstacle pour poursuivre nos études. Par la force des choses, on s'est attardé davantage à cet aspect. Depuis toujours, il existe des enjeux de santé mentale qui affecte la persévérance des étudiants. On y travaille, mais ça a été mis beaucoup plus en évidence. »

- Éric Aubin, directeur des études du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue