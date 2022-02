Recruter, le cheval de bataille de Jennifer Maccarone

Les libéraux veulent améliorer la situation laborieuse des garderies.

La députée Jennifer Maccarone reconnaît que le milieu familial a reculé sous le règne du Parti libéral il y a quelques années lorsque les surplus budgétaires ont été coupés. La porte-parole de l’opposition officielle en matière de Famille affirme cependant vouloir faire évoluer pour le mieux ce domaine.

Capture d'écran Facebook - Jennifer Maccarone, députée libérale et porte-parole de l’opposition officielle en matière de Famille

À l'opposé du gouvernement provincial actuel, avant de penser construire de nouvelles places, les libéraux prioriseraient le recrutement de main-d'oeuvre en valorisant financièrement la profession. Le manque d'éducateurs et d'éducatrices est l'enjeu primaire en Abitibi-Témiscamingue, selon les discussions qu'a eues Jennifer Maccarone avec des leaders en petite enfance de chez nous.

« Je pense que ça prend un programme pour les immigrants. Il faut aussi travailler en concertation avec les entreprises. Je vois ça comme un grand défi. Je veux travailler avec les acteurs sur le terrain. On est prêt à changer et accepter qu'on n’ait pas fait des choses qui ont été justes tout le temps, mais on va apprendre. On va s'améliorer. »

- Jennifer Maccarone, porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille