Recyclage de métaux intégré semble acceptée par son voisinage

Recyclage de métaux intégré, anciennement Legault Métal, semble être sur le point de se faire accepter par son voisinage à La Sarre.

En 2019, Legault Métal a entièrement été rasé par un incendie et des citoyens du secteur n'étaient pas favorables quant à une éventuelle reconstruction.

La cohabitation était à ce moment très difficile. Les citoyens n'en pouvaient plus de la pollution visuelle et le bruit causé par les opérations de l'entreprise.

Le dossier semble avoir évolué pour le mieux, entre autres depuis qu'ArcelorMittal a acheté Legault Métal quelques mois seulement après le brasier.

« Je dirais qu'il est en voie d'être un très bon voisin. Jusqu'à maintenant, ce qu'on constate, c'est vraiment bien. Il reste à faire de l'amélioration et on est convaincu qu'ils vont s'améliorer encore dans la prochaine année. Le comité citoyen est là pour rester. Ils vont se rencontrer deux fois par année, même quand l'aménagement sera terminé, pour être sur et certain que le bruit et le visuel conviennent aux citoyens. »

- Yves Dubé, maire de La Sarre