Refonte du système de santé : du bon et du moins bon

Le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) est somme toute satisfait du plan de refonte du réseau de la santé présenté par le ministre Christian Dubé.

Son président, Jean-Sébastien Blais, se dit satisfait avec les objectifs du gouvernement qui visent à améliorer l'accès à la première ligne, favoriser l'interdisciplinarité et décentraliser certaines décisions, des priorités qu'avait également ciblées le syndicat. Cependant, des interrogations demeurent.

« Maintenant, on se demande de quelle manière et sous quel échéancier, particulièrement pour notre région, le gouvernement va être capable d'arriver à ces fins-là. En ce moment, il y a 50% de la première ligne partout en région qui est délestée pour venir en aide aux services qui sont ouverts 24/7 et qui sont jugés essentiels. Oui, il faut investir dans la première ligne. Oui, il faut investir en prévention, mais comment va-t-on le faire en région, alors qu'on n'a pas les ressources nécessaires? »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT