Remontée spectaculaire des Huskies contre l'Armada

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont une fois de plus faire preuve de caractère. L'Armada de Blainville-Boisbriand avait une avance de 4-0 en deuxième période et menait 5-3 à un certain moment en troisième période.

Mais, les Huskies n'ont pas baissé les bras. Ils ont plutôt redoublé d'efforts pour finalement l'emporter 6-5 grâce au deuxième filet de la soirée de William Rouleau, avec seulement quelques secondes à peine à faire au troisième vingt.

Vraiment, l'élément déclencheur chez les joueurs des Huskies aura été le retrait de Kevyn Brassard devant le filet pour Samuel Richard, en deuxième période.

« Ce n'est rien contre Kevyn. Il a fait quelques gros arrêts. C'était un wake up call pour l'équipe. On a fait des revirements en première période. On n'a pas compétitionné assez. On a alors fait quelques ajustements entre la première et la deuxième période. » - Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim des Huskies

Chez les Rouynorandiens, Jared Cosman, Carter Murchison, Samuel Johnson et Charles-Édouard Drouin ont eux aussi trouvé le fond du filet. Les Voltigeurs de Drummondville seront les prochains adversaires, dimanche.

Par ailleurs, l'entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, a quitté la bulle et l'équipe momentanément. Sa mère est décédée dans les dernières heures.