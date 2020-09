Rentrée scolaire : la complexité du transport

En cette rentrée scolaire, ce ne sont pas tous les étudiants qui auront accès au transport scolaire à Rouyn-Noranda.

Les consignes obligent les autobus à revoir à la baisse le nombre de passagers, passant de plus de 70 à une quarantaine de sièges disponibles seulement.

Les étudiants demeurant à proximité des écoles seront appelés à marcher pendant que ceux résidant dans les quartiers ruraux pourront toujours bénéficier du transport scolaire.

« Ce n'est pas simple. On est très conscient des problématiques que ça peut amener à certaines familles. On a envoyé une lettre aux parents appelant à la collaboration. Ceux et celles qui sont capables de reconduire leur enfant à l'école, de le faire. On demande aux élèves qui sont capables de marcher, même s'ils sont un peu plus loin, de le faire. Ça nous permettrait d'accommoder ceux et celles qui sont vraiment incapables de faire autrement. »

-Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda