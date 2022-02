Réouverture 24/7 de l'urgence de Senneterre le 7 mars

Le 7 mars marquera finalement la réouverture en totalité de l'urgence de Senneterre. Les quatre lits d'hospitalisation seront aussi de nouveau accessibles.

La semaine dernière, Énergie vous apprenait qu'à ce moment, il était seulement prévu d'élargir les heures d'ouverture. Depuis le 18 octobre, l'établissement est fermé de soir et de nuit, en raison d'un manque de personnel.

C'est en combinant l'embauche de deux nouvelles infirmières et une infirmière auxiliaire au retour de certains employés absents que cette réouverture 24/7 du CHSLD est possible.

« Nos équipes sont toujours relativement petites, partout sur le territoire. On est toujours en fragilité de main-d'oeuvre. Présentement, avec les ressources en place, on a vraiment projeté les horaires sur une période de quelques mois et on est en mesure de confirmer la continuité du service. Évidemment, on n'est pas à l'abri de certaines absences, mais on sera capable d'y faire face parfois avec des mesures de temps supplémentaire ou parfois avec des échanges de quart entre les employés. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue