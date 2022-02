Réouverture des gyms et reprise des sports dès le 14 février

Les gyms et les spas pourront rouvrir au Québec, à compter du 14 février.

Le premier ministre François Legault a annoncé une nouvelle série d'assouplissement qui comprend également la reprise des sports pour adultes.

« En gardant la forme physique, on garde la forme mentale. Non seulement les propriétaires, mais les gens qui fréquentent les gyms sont surement très heureux comme moi je le suis. Quoi qu'il en soit, on est en faveur d'une réouverture graduelle et assez rapide de la plupart des activités humaines. On constate que la plupart des contagions sont de nature communautaire. »

- Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Témis-Accord