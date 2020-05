Réouverture des musées et bibliothèques la semaine prochaine

Les musées, bibliothèques et ciné-parcs pourront rouvrir vendredi prochain, le 29 mai. Québec annonce également la réouverture des studios d'enregistrement et la captation de spectacles en salle, sans public, dès le 1er juin.

Pendant ce temps, les amateurs de camping doivent encore prendre leur mal en patience. Le gouvernement Legault et la Santé publique assurent travailler d'arrache-pied sur un plan de relance de l'industrie touristique.

En attendant, la vice-première ministre Geneviève Guilbault rappelle que le déconfinement doit se faire graduellement et demande aux Québécois de ne pas faire de comparaison.

« Pourquoi est ouverte telle affaire et pas la mienne? On arrive dans les comparables. C'est simplement une question de gradation. Si on ouvre trop de choses en même temps, l'excès d'enthousiasme va devenir problématique et là on va se ramasser rapidement avec une société qui va finir par fonctionner comme si de rien n'était. »

-Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec