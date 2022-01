Repêchage de la LNH : Jakub Hujer a la cote

L'attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Jakub Hujer a de bonnes chances d'être repêché par une organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été.

Le Tchèque de 17 ans arrive au 56e rang (2e ronde) parmi les espoirs nord-américains qui figurent sur la liste de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH. Hujer est le septième patineur de la LHJMQ le mieux coté.

« À 6'4'' et 200 livres et avec sa façon de jouer offensivement et défensivement autant au centre qu'à l'aile, c'est clair que Jakub est très attirant pour les recruteurs. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies