Repêchage euro: Danila Klimovich demeure dans les plans

Les Huskies de Rouyn-Noranda devraient sélectionner deux joueurs d'outre-mer aujourd'hui.

Cette année, exceptionnellement en raison de la pandémie, les organisations de la Ligue canadienne de hockey (LCH) auraient l'autorisation d'avoir dans leur formation deux hockeyeurs européens en plus d'en garder un troisième sur leur liste de protection.

À Rouyn-Noranda, dans un premier temps, l'attaquant slovaque Oleksii Myklukha ne sera pas de retour avec la meute la saison prochaine. Il a été échangé il y a une semaine à l'Armada de Blainville-Boisbriand.

De l'autre côté, l'attaquant biélorusse Danila Klimovich est toujours dans les plans, lui qui aurait enfilé l'uniforme rouge et noir la saison dernière sans la fermeture des frontières canadiennes. Le DG de l'équipe espère que l'équipe de la LNH qui le repêchera en juillet ne s'immiscera pas dans le dossier.

« Quand une équipe de la Ligue nationale repêche un joueur, elle peut te dire va à telle place. En ce moment, Klimovich n'a pas de contrat professionnel. En Europe non plus. On est assez confiant qu'il vienne. Depuis le début, c'est clair qu'il veut venir à Rouyn. Si l'équipe de la Ligue nationale n'interfère pas et ne recommande pas autre chose, il va venir chez nous. »

- Marc-André Bourdon, directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda