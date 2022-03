Réseau routier : Pierre Dufour derrière Rouyn-Noranda

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, reconnaît que la Ville de Rouyn-Noranda est sous-financée par Québec pour l'entretien de son réseau routier.

La mairesse, Diane Dallaire, avant et lors des élections municipales, a vivement dénoncé l'iniquité dans la répartition des budgets, alors que Rouyn-Noranda, parce qu'elle est devenue une ville-MRC il y a plusieurs années, ne peut plus se qualifier dans certains programmes ministériels.



En guise d'exemple, encore dernièrement, Québec a octroyé 575 000$ à Rouyn-Noranda pour l'amélioration de son réseau routier, pendant que Preissac et Barraute se partageaient 900 000$. Combinées, les municipalités de Preissac et Barraute ont une superficie de 993 km². Pour sa part, Rouyn-Noranda fait 6 441 km².

« Il y a une certaine déficience au niveau des montants d'argent que Rouyn-Noranda réclame. C'est tout à fait légitime pour Mme Dallaire et son conseil de ville de revendiquer. D'ailleurs, on travaille sur ce dossier-là. Encore dernièrement, on a été capable d'aller y chercher quand même certaines sommes pour justement pallier un petit peu au manque. On n'a pas été capable d'aller chercher la totale au niveau des sommes. Il faut essayer de trouver des mesures pour donner un coup de main à la MRC de Rouyn-Noranda. »

- Pierre Dufour, ministre régional