Résolu : Unifor ne perd pas espoir à Amos

Le syndicat Unifor se mobilise toujours dans l'espoir que soit redémarrée l'usine de Produits forestiers Résolu à Amos.

Le directeur québécois, Renaud Gagné, de passage à Amos, est toujours d'avis que plusieurs solutions existent pour relancer les installations qui sont fermées depuis avril 2020.

« Pour le moment, on n'a pas d'indication qu'ils ont l'intention [de la relancer]. Des gens y travaillent encore pour protéger les installations. Je considère ça comme une bonne nouvelle. Il y a au moins cet élément-là qui est positif. Si Résolu ne veut pas la convertir, on souhaite encore une fois qu'ils mettent en vente l'usine et on va se mettre à la recherche d'un promoteur pour faire autre chose. »

- Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor