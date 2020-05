Retour en classe : Rouyn-Noranda veut assurer la sécurité des élèves

La Ville de Rouyn-Noranda souhaite assurer la sécurité des élèves qui sont de retour sur les bancs d'école depuis quelques jours. Pour ce faire, l'administration Dallaire indique que les panneaux radar seront déplacés dans les zones scolaires.

L'an passé, après en avoir fait l'annonce en 2018, la limite de vitesse a été revue à la baisse près des établissements primaires et secondaires.

Les panneaux radar rappelleront aux automobilistes de respecter la limite de 30km/h et ainsi les déplacements des jeunes élèves.

« Chers parents et automobilistes, on vous demande d'être vigilant. C'est un grand retour en classe pour nos plus petits. J'en profite pour remercier les professeurs et tout le personnel des écoles qui doivent complètement réinventer leur enseignement. Nous leur levons notre chapeau. Merci d'être là. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda