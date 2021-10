Retour progressif vers la normale pour le secteur touristique

Signe qu'on se dirige dans la bonne direction sanitairement, Tourisme Abitibi-Témiscamingue souligne que les chiffres de la saison estivale 2021 sont semblables à ceux de 2019, avant la pandémie.

C'est ce qui ressort du bilan annuel de l'organisation, alors que 15 000 visiteurs ont profité de renseignements dans les bureaux d'information touristique cet été. Ça se vérifie aussi pour le taux d'occupation dans les hôtels de la région qui a connu une hausse moyenne de 17%.

Encore en 2021, les Témiscabitibiens et les Québécois se sont réapproprié les activités de plein air. Les aires de camping, les parcs nationaux et les attraits en extérieur étaient tous en forte demande.

Dans les mauvaises nouvelles, encore une fois, les pourvoiries ont énormément été impactées par la crise sanitaire dans les derniers mois, connaissant une seconde saison très difficile.

« Nos pourvoyeurs, mon Dieu qu'ils sont passionnés et acharnés. La fermeture des frontières l'an passé a fait vraiment mal. On a encore des pourvoiries, à ce jour, qui n'ont pas rouvert leurs portes, mais on voit aussi des propriétaires qui, tranquillement, changent de clientèle et vont vers la location de chalets. »

- Stéphanie Lamarche, directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue