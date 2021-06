Rouleau échangé, Carruthers s'amène

Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont pas hésité à bouger, en cette première journée du repêchage de la LHJMQ 2021. Ils ont d'abord sorti le chéquier vendredi soir pour mettre la main sur l'attaquant de 17 ans Leighton Carruthers des Sea Dogs de Saint John.

Carruthers, originaire de la Nouvelle-Écosse, est un joueur de centre qui a totalisé quatre points l'an dernier en 30 parties. Il a été sélectionné troisième au total du repêchage de 2020.

« C'est un joueur unique qui est dans notre identité. On l'aimait beaucoup l'an passé. C'est un joueur de haute qualité qui se greffe à notre noyau de joueurs de 17 ans. C'est un gros bonhomme. C'est un des meilleurs patineurs de la ligue. Il termine ses mises en échec et en plus, il amène de l'offensive. Les joueurs avec un tel combo sont rares dans un repêchage. La valeur payée n'est pas si élevée. On a encore beaucoup de choix l'an prochain et en 2023. » - Marc-André Bourdon, directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda

Pour en faire l'acquisition, les Huskies cèdent leur choix de premier tour en 2021, le 19e au total, leur choix de 2e tour en 2021, le 29e au total, un autre choix de 2e tour, cette fois en 2022, ainsi qu'une sélection de 3e tour en 2023.

Samedi, l'organisation a envoyé aux Saguenéens de Chicoutimi l'attaquant de 20 ans William Rouleau contre un choix de 3e ronde en 2023 et Félix Abraham, un centre de 17 ans. En trois saisons dans l'uniforme rouynorandien, Rouleau totalise 69 points en 141 matchs disputés. Il quitte le sol abitibien avec une bague de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial.

Le trio de 20 ans la saison prochaine sera donc composé de Samuel Richard, Samuel Régis et Mathieu Gagnon.

Revenons à nos moutons. Parmi les sélections importantes chez la meute, on retrouve en troisième ronde le gardien Louis-Félix Charron des Cantonniers de Magog. Son père, Martin Charrois, est né à Lebel-sur-Quévillon et a joué pour les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville entre 1988 et 1991.

« Charrois est un gardien athlétique avec une bonne éthique de travail. C'est un compétiteur. En grandissant, il a été très bien vu parmi le groupe élite des meilleurs gardiens au Québec. On pense qu'il a le potentiel de devenir un gardien partant. » - Marc-André Bourdon

Au 7e tour, la meute a jeté son dévolu sur le produit local Mylan Hamel, défenseur des Citadelles de Rouyn-Noranda. Il a récolté 6 points en 24 matchs avec les Citadelles Bantam AAA en 2019-2020. Ils ont fait de même en 14e ronde en sélectionnant le gardien Mathis Pilon.

« C'est tellement important de repêcher des gars locaux dans un programme comme les Citadelles. Garry Parke fait un excellent boulot. C'est très important pour nous. On est extrêmement fier de repêcher Mylan, un joueur costaud avec une très bonne vitesse. » - Marc-André Bourdon

Au cours des ronde de repêchage des joueurs américains, Rouyn-Noranda a sélectionné le centre, Ryan Leonard des Cardinals de Pope Francis ainsi que l'ailier gauche, Tanner Duncan du Boston Hockey Academy 15's.

«Leonard est un attaquant puissant qui compte des buts. Il est un joueur très offensif. Duncan est un joueur de plus petite stature, mais qui est capable de bâtir des jeux et qui joue bien dans les deux sens de la patinoire.» -Fred Poulin, Dépisteur des Huskies Huskies de Rouyn-Noranda

Voici la récolte des Huskies lors de la séance du repêchage 2021 :

1re ronde, 19e : échangé pour acquérir Leighton Carruthers

2e ronde, 29e : échangé pour acquérir Leighton Carruthers

3e ronde, 44e : Louis-Félix Charrois, gardien des Cantonniers de Magog Midget AAA

3e ronde, 46e : Thomas Verdon, ailier gauche du Rousseau Royal de Laval-Montréal Midget AAA

3e ronde, 51e : Mathieu Pelletier, centre des Saints de Mount Academy U17

4e ronde, 61e : Axel Dufresne, défenseur des Vikings de St-Eustache Midget AAA

4e ronde, 64e : Benjamin Brunelle, ailier gauche des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA

4e ronde, 71e : Theo Lemieux, défenseur des Corsaires de Pointe-Lévy Midget Espoir

5e ronde, 76e : Tully Peter Grant, ailier gauche des Hounds de Notre Dame 15s

6e ronde, 100e : Anthony Clutchey, défenseur de l'Intrépide de Gatineau Midget AAA

7e ronde, 118e : Remi Lapalme, ailier gauche des Hounds de Notre Dame 15s

7e ronde, 124e : Mylan Hamel, défenseur des Citadelles de Rouyn-Noranda Midget Espoir

8e ronde, 132e : Eliot Séguin-Lescarbeau, gardien de l'École Secondaire Cap-Jeunesse RSEQ

11e ronde, 190e : Olivier Dubois, ailier gauche des Chevaliers de Lévis Midget AAA

12e ronde, 208e : Samuel Rousseau, centre des Seigneurs des Mille-Îles Midget Espoir

14e ronde, 244e : Mathis Pilon, gardien des Citadelles de Rouyn-Noranda Midget Espoir

1re ronde américaine, 7e: Ryan Leonard, centre des Pope Francis HS Cardinals

2e ronde américaine, 25e: Tanner Duncan, ailier gauche des Boston Hockey Academy 15's