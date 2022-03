Rouyn-Noranda, 5e meilleure ville universitaire au pays

La Ville de Rouyn-Noranda se classe au 5e rang parmi les meilleures villes universitaires au Canada, selon le palmarès réalisé par Preply, une plateforme ukrainienne d'apprentissage en ligne.

Preply a évalué pas moins de 94 villes canadiennes, se basant sur 18 indicateurs clés qui vont au-delà de la formation à l'école.

Dans son analyse, Preply tient notamment compte de l'abordabilité, de la qualité de vie, le taux de criminalité et les opportunités économiques pour les étudiants, avec les salaires élevés.

Comparativement aux plus grandes villes comme Ottawa, Toronto, Vancouver ou Calgary, la force de Rouyn-Noranda serait au niveau des coûts, allant du prix des loyers à celui de la bière. Rouyn-Noranda arrive même au sommet de cette catégorie parmi les 94 villes sondées.

« Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. On pense à Toronto, Vancouver, Montréal et Québec où les prix sont beaucoup plus grands. On peut considérer que le prix des loyers est cher en Abitibi-Témiscamingue, mais comparé à ailleurs, c'est encore abordable. Ce type de sondage vient rassurer nos étudiants internationaux pour venir en Abitibi-Témiscamingue. »

- Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)