Rouyn-Noranda adopte sa politique agricole

Les élus de Rouyn-Noranda adoptent une toute nouvelle politique agricole. Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) a pour but de mettre en valeur le portrait de ce secteur d'activité en favorisant son développement durable et l'occupation et la vitalité du territoire.

La Ville devait fournir un plan d'action dans ce Plan de développement, chose qui a été faite. Il peut être revisé tous les cinq ans.

Avec la politique maintenant adoptée, les différentes personnes concernées travaillent à constituer un comité de suivi dont le rôle sera d'assurer que les actions mentionnées dans le plan d'action soient mises en oeuvre.

« Je vous dirais que dans le plan d'action, nous avons ressorti beaucoup d'éléments qui proviennent des producteurs et citoyens. Il faut rapprocher les citoyens des producteurs et s'assurer qu'ils connaissent le métier. C'est un élément qui est ressorti. Un autre élément est de connaitre les producteurs régionaux et les produits qui sont offerts à la population. Il y a aussi le manque de certains services aux producteurs agricoles qui a été soulevé. » -Carolann St-Jean, aménagiste à la Ville de Rouyn-Noranda

48 fermes sont implantées à Rouyn-Noranda.