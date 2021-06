Rouyn-Noranda autorise dans ses parcs les chiens en laisse

Les chiens seront admis dans les parcs de Rouyn-Noranda cet été.

L'avis de motion est déposé par les élus et ça entrera en vigueur dans les prochaines semaines.

La seule condition est que les bêtes doivent être en laisse en tout temps.

« Dans le fond, les chiens sont admis partout sauf sur les plages, dans les parcs à fleur d'eau et sur les terrains sportifs. Ils seront en laisse, précisons-le, par souci de sécurité pour les citoyens. Ça a été beaucoup ramené par les citoyens qui trouvaient ça vraiment dommage, alors on est venu encadrer ça d'une façon plus claire. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda