Rouyn-Noranda compte enfin sécuriser ses quartiers familiaux

Devant la pression, Rouyn-Noranda n'a d'autre choix que d'entamer des démarches pour réduire la vitesse des automobilistes dans des quartiers familiaux.

En juillet, un projet sera déposé pour que la limite de vitesse passe de 50 km/h à 40 km/h à certains endroits dans l'espoir que les citoyens lèvent le pied de l'accélérateur.

Lors de la séance du conseil municipal de ce soir qui se tenait à Évain, la relation était très houleuse entre l'administration Dallaire et les citoyens présents qui ont clairement exprimé leur mécontentement quant à la vitesse sur les avenues Nault et Terry Fox.

« On a entendu les citoyens de l'avenue Nault ce soir. Mais, il y a beaucoup de demandes citoyenne dans d'autres secteurs de la Ville où on parle de réduction de vitesse ou de sécurité. C'est sûr et certain, la sécurité, c'est prioritaire. On est bien heureux que vous vous adressiez au conseil, mais il faut toujours le faire dans le respect. On est conscient des problématiques. C'est en se parlant correctement qu'on va arriver à trouver des solutions. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda