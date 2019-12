Rouyn-Noranda débourse 25 000$ pour analyser ses bâtiments

La Ville de Rouyn-Noranda analysera tous ses bâtiments dans les prochains mois. C'est en grande partie grâce à Rollet qui, en octobre dernier, a demandé aux élus d'avoir une nouvelle salle communautaire.

La population ne pourra pas se rassembler lors du temps des Fêtes puisqu'il manque d'espace. La création d'une salle communautaire viendrait régler la problématique pour les années à venir.

« La Ville a plus de 150 bâtiments sur son territoire. C'est absolument nécessaire, cette analyse. On ne peut pas y aller de façon aléatoire. Il faut vraiment se faire un plan d'action pour savoir où investir. C'est sur qu'il y aura des délais. Ce n'est pas toujours facile pour nos citoyens, mais nous n’avons pas le choix. » -Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

C'est la firme Trame Architecture + Paysage qui analysera le revêtement extérieur, la toiture, les fenêtres ainsi que la partie qui touche à l'électricité de tous les édifices appartenant à la Ville. C'est un contrat de 25 000$.

Les élus devraient utiliser ces relevés comme guide afin de voir à quel endroit il est le plus important d'injecter des sommes, et ce, le plus rapidement possible.

Notons qu'en mai, Rouyn-Noranda a dégagé une somme de 35 000$ pour rendre sécuritaire l'édifice communautaire de Arntfield. L'administration Dallaire l'avait fermé quelque temps auparavant puisqu'il ne répondait plus aux normes du service incendie.