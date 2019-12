Rouyn-Noranda défend ses entrepreneurs face à Québec

L'administration Dallaire adresse une demande au gouvernement Legault quant à son projet de Loi 37. Celui-ci vise principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques.

On peut facilement penser qu'un achat centralisé aurait un impact potentiel sur les entrepreneurs ici.

« On croit que ça peut vraiment affecter les commerçants de chez nous. Alors, on demande le maintien des façons de faire actuel. On trouve ça important de dire haut et fort que nous sommes en désaccord avec le projet de Loi 37 et que dans la mesure du possible, quand on peut, on veut protéger nos commerçants locaux. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda