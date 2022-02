Rouyn-Noranda délaisse son projet de dôme derrière l'UQAT

L'environnement est réellement au coeur des décisions du nouveau conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda.

La mairesse Diane Dallaire et son équipe abandonnent l'idée de recouvrir d'un dôme le terrain de soccer synthétique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Cette idée a été ramenée sur la table lorsque les élus ont analysé les options qui s'offraient à eux pour recouvrir les nouveaux terrains St-Luc.

Les enveloppes budgétaires de ce programme ministériel n'étaient pas suffisamment élevées pour envisager la construction d'un complexe multisports.

« On a tenté de trouver des solutions alternatives qu'on pourrait mettre en place et qui viendraient quand même répondre à un certain besoin. On parlait d'un dôme qui est chauffé au gaz naturel. On parlait d'une durée de vie maximale de 15 ans avec des coûts récurrents de 300 000$ par année pour l'entretien. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda