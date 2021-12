Rouyn-Noranda discutera de la Déclaration d'urgence climatique

La Ville de Rouyn-Noranda étudiera la possibilité de signer la Déclaration d'urgence climatique (DUC).

En 2018 et en 2019, l'administration Dallaire, malgré des pressions citoyennes, n'y a pas adhéré. Les élus reconnaissaient l'urgence d'agir, mais ils n'étaient pas prêts à adopter des mesures dans l'immédiat.

Ce soir, une citoyenne a de nouveau interrogé les élus sur la question et la mairesse Diane Dallaire a assuré vouloir en discuter avec sa nouvelle équipe.

« Premièrement, ça s'adressait plus à des citoyens qui demandaient que tous les gouvernements, incluant les municipalités, mettent en application immédiatement tout ce qui était connu comme moyen. Là, je vous en 2018. On a dit non. On ne peut pas. Il faut analyser ce qu'on peut faire et les coûts. Maintenant, il s'est fait beaucoup de choses. On est avec un nouveau conseil. On va ramener la DUC en discussion. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda