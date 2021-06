Rouyn-Noranda, douce et rebelle

Rouyn-Noranda se dote d'une image de marque. Rouyn-Noranda, Douce Rebelle ne se veut pas un nouveau logo, mais bien une nouvelle image audacieuse conçue selon l'ADN de la communauté de Rouyn-Noranda et de ses citoyens.

Son objectif sera de faire rayonner la Ville à l'échelle régionale, provinciale, mais aussi à l'internationale. D'ailleurs, l'état-major de Rouyn-Noranda espère pouvoir s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre avec cette image de marque.

Les élus croient qu'elle aura le pouvoir d'attirer des personnes étrangères à s'installer ici et de convaincre les citoyens déjà présents sur le territoire à l'adopter pour y rester.

« Je suis tellement fière. C'est une image vraiment forte et distincte qui va nous faire rayonner partout, même à l'internationale. On est convaincu. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, avec les besoins d'attractivité et étant donné qu'on est une région éloignée des grands centres, il fallait redoubler d'efforts et d'audace. Il fallait vraiment se distinguer. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda