Rouyn-Noranda en accord avec la tenue des camps de jour

Tout comme Val-d'Or, Rouyn-Noranda veut maintenir les camps de jour cet été. Le gouvernement a donné le feu vert pour leur ouverture, mais seulement à compter du 22 juin.

Ceux sur le territoire de Rouyn-Noranda devraient être accessibles dès le 29 juin. D'ici là, plusieurs modalités doivent être regardées afin d'entre autres respecter les mesures sanitaires.

« Il y a beaucoup de choses encore à préciser. On n'est pas en mesure de donner plus de détails. On va tenir la population informée, mais sachez que l'orientation du conseil est de maintenir les camps de jour. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda