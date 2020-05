Rouyn-Noranda injectera de l'amour sur l'avenue Murdoch

Rouyn-Noranda va de l'avant avec des travaux de réfection sur l'avenue Murdoch, entre la 19e Rue et le boulevard Rideau.

Au coût de plus de 3,1 M$, le projet permettrait de remplacer les égouts et aqueducs qui ont besoin d'amour, infrastructures qui datent de 1945. La mise à niveau de la chaussée et des trottoirs est aussi dans les cartons.

Des sommes provenant du Programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence aux municipalités (TECQ) serviront à payer une grande partie de la facture. C'est la firme Ysys Corporation qui a décroché le contrat.

« Il y aura l'installation temporaire de conduite en surface pour s'assurer que les gens aient de l'eau potable pour toute la durée des travaux. Bien évidemment, on doit retirer des conduites et interrompre le service. Cette portion des travaux aura lieu du premier juin au huit juin. » -Réjean Lesage, Directeur des travaux publics et services techniquespour la Ville de Rouyn-Noranda

Gracieuseté - Rouyn-Noranda injectera près d'un million de dollars pour remplacer les aqueducs et égouts datant de 1945 entre la 19e Rue et le boulevard Rideau.

L'administration Dallaire profitera de la largeur de l'avenue Murdoch afin de favoriser le déplacement actif. Une piste cyclable de 1 100 mètres sera aménagée de chaque côté de la rue.

Près d'une vingtaine d'arbres seront coupés pour pouvoir réaliser les travaux. Cependant, il y aura une nouvelle plantation au printemps 2021. La Ville compensera également en ajoutant du verdissement en bordure des pistes cyclables.

Le chantier débutera le 25 mai avec la coupe des arbres. Le projet devrait être livré à la fin septembre. Prenez note que seuls les résidents locaux auront accès à la portion de l'avenue Murdoch visée par les travaux.

Le service d'autobus de ville est maintenu, mais les arrêts ont dû être déplacés sur l’avenue Champlain.