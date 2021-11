Rouyn-Noranda joint le mouvement « Unis pour le Climat »

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire n'a pas perdu de temps avant de réaliser une première promesse électorale.

Dès la première séance du conseil municipal, elle adopte la déclaration d’engagement « Unis pour le climat » de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). L'environnement sera donc le moteur des décisions de la Ville pour les quatre prochaines années.

Capture d'écran Facebook - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda.

En campagne, la mairesse Dallaire a évoqué la volonté que Rouyn-Noranda devienne un modèle planétaire dans la lutte aux changements climatiques.

« Nous faisons tous et toutes partie du problème. Nous faisons aussi tous et toutes, le gouvernement, les citoyens et la société civile, partie de la solution. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science avec la conviction quand faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos citoyens. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda