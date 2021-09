Rouyn-Noranda livre un nouveau parc à Granada

Le nouveau parc de Granada n'est plus qu'un simple dossier sur le bureau du conseil municipal. Il est enfin livré au coût de 750 000$, quatre ans après le début des démarches.

Situés au coeur même de Granada, à côté de la patinoire Éric Desjardins, les modules couvrent une superficie de 2 000 pieds carrés. Qui plus est, le site comprend aussi des jeux d'eau.

« Je suis vraiment fier parce que vous savez qu'un conseiller municipal travaille ardemment à améliorer la qualité de vie de ses citoyens dans son quartier. Depuis plusieurs années, les gens de Granada me disaient que le noyau villageois méritait un parc à la hauteur des aspirations des parents et enfants. Ça a valu la peine d'attendre parce qu'aujourd'hui, on a un superbe produit. » - Luc Lacroix, conseiller municipal du district Granada/Bellecombe

Il s'agit du deuxième parc à voir le jour dans le quartier Granada. Le premier, le parc Aurore-Laframboise, situé sur la rue des Campanules, pourrait être délaissé par les familles puisque le nouveau est nettement plus beau et plus gros.

Cependant, Luc Lacroix aimerait que son successeur puisse débloquer des fonds pour le remettre à niveau.