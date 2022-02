Rouyn-Noranda mise sur ses citoyens pour se développer

Dans un objectif de développement, la Ville de Rouyn-Noranda donne la parole à ses citoyens. Pendant la prochaine année, les élus travailleront sur l'élaboration d'une politique de participation citoyenne.

Cette politique municipale viendra encadrer les façons de faire futures de la Ville en matière de consultation citoyenne. Dans les prochains mois, les citoyens et des partenaires seront consultés par téléphone, en personne et en ligne.

Pour mener à bien cette politique de participation citoyenne, les élus invitent la population à se prononcer l'instant d'une première consultation qui portera sur la planification stratégique 2022-2026. Le but est de recueillir les attentes, besoins et préoccupations des citoyens dans une optique d'influencer les actions futures de la Ville.

« On commence l'année 2022 en grand. On espère être à la hauteur des attentes et des ambitions que tout le monde a pour la Ville de Rouyn-Noranda. Cette planification stratégique va nous aider à orienter nos grandes décisions, prendre des orientations stratégiques et nous doter d'un plan d'action qui a du sens et qui est orienté vers le long terme. On va aussi y mettre un cadre financier pour nous permettre de mieux cibler nos actions et de faire des choix plus éclairés. »

- Samuelle Ramsey-Houle, mairesse suppléante à la Ville de Rouyn-Noranda