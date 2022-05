Rouyn-Noranda prépare la piétonnisation de son centre-ville

La piétonnisation du centre-ville de Rouyn-Noranda est en préparation. Encore cette année, pour un troisième été consécutif, une partie de la rue Perreault Est et de l'avenue Principale sera interdite à la circulation automobile.

La Ville et la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda (SDC), toujours dans un désir d'accroitre l'achalandage et le dynamisme du projet, apporteront de nouvelles idées afin de répondre aux désirs de la population, mais aussi des entreprises.

Grâce entre autres à de nouvelles animations et de nouveaux aménagements, les objectifs cette année seront de faire du centre-ville une destination prisée des citoyens de Rouyn-Noranda et de la région, de faire découvrir de nouveaux commerçants et d'attirer de nouveaux visiteurs. Le centre-ville sera piétonnisé du 13 juin au 14 août.