Rouyn-Noranda retarde le Prix honorifique Yolette-Lévy à 2022

À Rouyn-Noranda, le prix honorifique régional Yolette-Lévy ne sera pas remis au printemps.

C'est en raison de la pandémie. L'équipe préfère ne pas courir de risque pour ne pas mettre en danger la santé des invités, partenaires, membres des familles et du jury ainsi que les journalistes.

Yolette Lévy, Haïtienne d'origine, a été conseillère municipale à Val-d'Or entre 1996 et 2009. Ce prix vise à honorer une femme s'étant illustrée pour l'égalité et la parité entre les femmes et les hommes.

François-Olivier Dénommé, Bell Média. Photo : Yolette Lévy

À moins que la crise sanitaire en décide autrement, la deuxième édition se tiendra donc en 2022. En 2019, le premier Prix honorifique Yolette-Lévy a été décerné à la Valdorienne Élizabeth Larouche.