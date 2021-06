Rouyn-Noranda rêve à un avenir vert et durable

La Ville de Rouyn-Noranda se munit d'un plan de développement économique. Ayant pour titre «L'audace de rêver à un avenir innovant et durable», le document couvre les horizons 2021-2026.

Il comprend trois grandes orientations, notamment l'attraction et la rétention, l'innovation et les richesses collectives. C'est un plan de développement économique audacieux, alors que se retrouvent dans celui-ci 21 objectifs et 59 actions.

« Il s'est fait beaucoup de choses à Rouyn-Noranda, au niveau du développement économique, mais sans se rallier à un plan avec de grands objectifs stratégiques. On était rendu là. C'était absolument nécessaire. Ce plan vise des actions au niveau de l'environnement. Notre priorité, c'est l'environnement et la jeunesse. On bâtit pour l'avenir. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Samuel Deschênes, Bell Média - Lors de la présentation du plan de développement économique, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a identifié des enjeux connus de tous; la pénurie de main-d'oeuvre, la crise du logement et le manque de place en garderie.

Ce plan a été réalisé de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) et le Centre local de développement (CLD RN).

Pour consulter le document, c'est ici.