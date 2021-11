Rouyn-Noranda s'équipe d'un plan d'action sur les nouveaux arrivants

Un plan d'action portant sur les nouveaux Rouynorandiens est fraichement adopté par la Ville de Rouyn-Noranda.

Ce document rassemble toutes les volontés et intentions des organisations présentes sur le territoire. Il est valide jusqu'en 2024.

Quatre axes sont importants dans cette documentation. Rouyn-Noranda a comme défi de devenir une Ville exemplaire, engagée, inclusive et accueillante.

« Il faut s'assurer que nos mécanismes d'accueil et d'intégration, la sensibilisation des employés et nos services correspondent à ce que les gens s'attendent de recevoir. Des services efficaces et intégrés, c'est ce qu'on souhaite. »

- Denise Lavallée, conseillère du district Noranda