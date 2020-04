Rouyn-Noranda salue l'idée de revitaliser le lac Osisko

Rouyn-Noranda aimerait bien que l'écosystème du lac Osisko soit revitalisé pour son anniversaire, en 2026. C'est la mission que se donne l'organisme Collectif Territoire.

Après avoir donné une lettre d'appui à l'organisme, voilà que les élus dégagent une somme de 50 000$ pour appuyer l'organisme dans ses démarches. L'argent sera utilisé pour procéder à une mobilisation communautaire.

« C'est certain qu'on est heureux de ce projet qui vient réunir le monde artistique, industriel et universitaire. C'est un projet qui vient vraiment du milieu et qui est porteur. C'est souhaité et rêvé de tous. On est confiant que ça va se réaliser. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda