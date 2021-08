Rouyn-Noranda se munit de nouveaux afficheurs de vitesse

La Ville de Rouyn-Noranda poursuit son travail amorcé visant la réduction de la vitesse des automobilistes dans les quartiers ruraux.

Le mois dernier, notamment devant la pression de nombreuses familles qui craignaient pour la vie de leurs enfants, les élus ont revu à 40 km/h la vitesse permise dans les quartiers résidentiels.

Aujourd'hui, le conseil municipal se dote de dix afficheurs de vitesse mobiles qui seront répartis de manière provisoire dans différents quartiers.

« C'était une volonté du conseil municipal à la sécurité de nos citoyens. Oui, on a mis 40 km/h dans nos rues résidentielles, mais on veut voir si c'est respecté. On le voit ailleurs en province. Ce sont des afficheurs où on voit la vitesse lorsque tu roules et si tu vas à la bonne vitesse, on te dit merci ou on te fait un pouce. »

- Sylvie Turgeon, mairesse suppléante