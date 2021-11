Rouyn-Noranda sonne le MTQ de sécuriser le réseau routier

La Ville de Rouyn-Noranda demande au ministère des Transports (MTQ) d'intervenir pour améliorer la sécurité du réseau routier sous sa juridiction.

Cet été, la Ville a pris l'initiative de réduire la limite de vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels et à 30 km/h en 2018 dans les zones scolaires, mais Rouyn-Noranda n'a pas de pouvoir décisionnel dans les noyaux villageois.

Les élus concèdent qu'à certains endroits c'est pratiquement impossible pour le MTQ d'intervenir. Cependant, à d'autres emplacements, des actions peuvent être portées pour réduire la vitesse, mais des solutions doivent d'abord émaner du ministère.

Plusieurs citoyens sont inquiets, notamment à Cléricy, à D'Alembert et à Beaudry. Une rue qui est large et droite incite nécessairement à la vitesse chez les automobilistes, selon les conseillers municipaux et pour rectifier le tir, ils aimeraient l'ajout d'aménagements, du marquage au sol ou une réduction de la limite de vitesse avec une présence accrue de la Sûreté du Québec.