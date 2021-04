Ruptures de services à Ville-Marie et Rouyn-Noranda

Face à la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe toujours, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) est dans l'obligation de cesser momentanément les chirurgies non urgentes dans le secteur de Rouyn-Noranda, à compter de lundi.

Pire encore, l'organisation se doit aussi de suspendre les services en obstétrique à l'Hôpital de Ville-Marie. Ce sera effectif dès le 29 avril.

Ces ruptures de services, dans les deux cas, sont prévues pour une durée d'au moins quatre semaines.

« Ce sont des mesures déchirantes. C'est extrêmement difficile pour notre organisation de devoir prendre de telles décisions parce qu'on est tous là pour rendre le meilleur service à notre population. On le sait, on en a pour encore cinq ans, probablement, à voir un écart démographique important entre les besoins et la disponibilité de nos ressources. Ce sont des solutions court terme, mais à moyen et long terme qui sont planifiées actuellement. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT