Ryam recrute à son usine de Béarn

L'usine de bois d'oeuvre de Ryam à Béarn innove pour recruter des travailleurs.

Les dirigeants vont tenir une journée de recrutement dans quatre villes près de ses installations pour pourvoir une dizaine de postes. Samedi, il y aura des arrêts à New Liskeard, Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville et Ville-Marie.

L'entreprise cherche des opérateurs, des journaliers, des mécaniciens et des électriciens. Déjà des citoyens se sont manifestés, partage le directeur général de l'usine à Béarn.

« Comme plusieurs autres entreprises, on peine à pourvoir les postes vacants présentement. On a voulu sortir des sentiers battus en faisant une tournée plutôt que d'attendre que les gens viennent cogner à notre porte. On a trouvé une façon originale de faire connaitre l'usine à nos gens de la région. »

Il y aura 50 postes à combler en trois ans.

« Pour vous donner une idée de grandeur, on a présentement 32 personnes avec plus de 25 années de service à l'usine, dont 12 avec plus de 40 années de service. Ce sont tous des employés qui ont été fidèles à l'usine de Béarn et qui vont prendre une retraite pleinement méritée prochainement. Alors, c'est important pour nous de commencer tout de suite le recrutement de nouveaux travailleurs pour qu'ils puissent profiter de leur expérience. »

- Pascal Champoux