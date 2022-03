Saisie de drogues lors d'une interception routière à Poularies

Une interception routière par la Sûreté du Québec a mené à une perquisition en matière de stupéfiants.

Les policiers ont intercepté le véhicule en raison du code de la sécurité routière à Poularies, mais à leur grande stupéfaction, l'automobiliste de 34 ans était en possession de cocaïne, de plus de 850 comprimés de méthamphétamine et plus de 1000$ en devises canadiennes.

L'individu a donc été arrêté puis libéré par sommation. Il reviendra devant le tribunal à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires.