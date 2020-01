Samsara Bélisle, atteinte de la fibrose kystique, peut rêver

Samsara Bélisle, cette Lasarroise atteinte de la fibrose kystique, peut rêver. La jeune femme de 16 ans a le feu vert pour recevoir le médicament Trikafta grâce à la bonne volonté de la compagnie pharmaceutique Vertex.

La vie de son frère Kilian, 19 ans, lui aussi atteint de la fibrose kystique, a complètement changé lorsqu'il a reçu et essayé le Trikafta.

Sa condition pulmonaire est passée de 70% à 100%, avant d'augmenter à 105% récemment.

Leur père, Sébastien Bélisle, est très heureux de cette nouvelle. Il affirme cependant garder les pieds sur terre sachant qu'il est possible que ce médicament ne fonctionne pas aussi bien sur sa fille qui est beaucoup plus hypothéquée.

« C'est un poids immense qui tombe et on est vraiment reconnaissant. On ne sait pas encore exactement à quel point ça va avoir un impact sur sa santé. Est-ce que son centre pulmonaire va augmenter de 5%, 10%, 15%, 20% ou 30%? Mais, c'est certain que ça va lui faire du bien. En même temps, on ne veut pas mettre la barre trop haute et être déçu. »

-Sébastien Bélisle