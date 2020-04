Samuel Harvey tout simplement dominant au niveau universitaire

Samuel Harvey a été phénoménal à sa première campagne au hockey universitaire masculin. le gardien de 22 ans a aidé les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick à remporter la finale de l’Atlantique dans les dernieres semaines.

Samuel Harvey a remporté 14 de ses 16 matchs cette année tout en présentant une moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d’efficacité de ,912. L'ancien porte-couleur des Huskies a livré ses impressions à Info Énergie.

« Ça a été une belle année d'adaptation pour moi. Je pense que ça a très bien été. Ça m'a pris environ un mois, un mois et demi au début de l'année pour m'adapter. C'est sûr que la vitesse d'exécution et la vitesse des lancées sont différentes du junior majeur. Par contre, ça a bien été. Je pense avoir réussi à bien travailler avec tout ça. »

Instagram - Samuel Harvey, gardien des Huskies de Rouyn-Noraonda, mérite, pour une deuxième année consécutive, le trophée du meilleur gardien de la LHJMQ, en 2019.

Ses efforts sont par le fait même récompensés. Samuel Harvey est élu sur l'équipe de recrues du réseau universitaire.

« J'ai travaillé fort pendant l'année pour en arriver là. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé. C'est certain que c'est une source de fierté pour moi. On ne regarde jamais vraiment des buts personnels au début de l'année, mais quand ça arrive, c'est toujours le fun. »

Congrats to Sam Harvey on being named to the All-Rookie Team! pic.twitter.com/bPXxqI1vwZ