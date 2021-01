Samuel Harvey veut garder le filet dans la Ligue américaine

L'ancien cerbère des Huskies, Samuel Harvey, poursuit tranquillement, mais surement, sa route vers la Ligue nationale de hockey (LNH).

Harvey, qui a aujourd'hui 22 ans, pourrait très bien faire ses débuts chez les professionnels cette année, alors qu'il prend actuellement part au camp du Barracuda de San José, dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Le double récipiendaire du trophée Jacques Plante remis au gardien de l'année dans la LHJMQ a paraphé un essai professionnel d'une saison avec l'organisation californienne.

Sur son passage, Samuel Harvey retrouvera Dany Sabourin, son ancien entraîneur des gardiens chez la meute et possiblement Zachary Émond l'an prochain, lui qui défend toujours la cage des Huskies et qui appartient aux Sharks. Le trio, qui a signé quelques records lors de la conquête de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial en 2018-2019, pourrait de nouveau être réuni, au grand plaisir du principal intéressé.

« On sait jamais ce qui peut se passer. Dany et Zach étaient déjà dans la même organisation. J'ai lancé des blagues disant que ça ne me dérangeait pas d'aller les rejoindre, mais jamais dans l'idée que ça arrive. J'ai hâte de travailler avec Dany, j'ai hâte de travailler avec Zach également. On faisait vraiment un beau trio à Rouyn-Noranda. Je suis très content d'être ici et très content que Dany ait poussé pour moi. D'avoir quelqu'un que je connais là-bas, c'est rassurant. » - Samuel Harvey

Samuel Harvey entreprend ce camp comme joueur recru et négligé. La compétition sera féroce, avec un vétéran qui a joué à Barracuda lors de la dernière campagne.

Cependant, même s'il ne prend rien pour acquis et qu'il compte performer à la hauteur de son talent pour être retenu, un casier dans le vestiaire pourrait déjà lui être décerné puisque COVID oblige, les formations ont tendance à garder dans leur rang trois gardiens.